Op dit eiland zijn enkel vrouwen toegelaten

Het privé-eiland ‘SuperShe Island’ is 8,4 are groot en ligt in de Baltische zee dichtbij Finland. Er kunnen tien mensen verblijven, maar enkel vrouwen zijn er welkom.

“Heb je ooit al willen weglopen naar een verlaten eiland? Wil je naakt zwemmen in de zee en onder de sterren slapen?”, dan raadt de organisatie SuperShe een tripje naar het SuperShe Islandaan.

Het eiland biedt alles aan om volledig tot rust te komen, onder andere wellness, Finse sauna, kookactiviteiten, mediatie en yoga. Maar de belangrijkste regel is er vooral: mannen zijn er niet toegelaten.

“Vrouwen moeten meer tijd doorbrengen met andere vrouwen”, vindt oprichtster Kristina Roth. “Wanneer je op vakantie bent met mannen geraken vrouwen gemakkelijker uit balans. We willen dat SuperShe Island een veilige plek is waar vrouwen zichzelf opnieuw kunnen uitvinden.”

Het eiland is een onderdeel van de SuperShe gemeenschap, waarin vrouwen samenkomen op exclusieve plaatsen zoals in Hawaï of Maagdeneilanden en naar speciale events mogen in New York en Parijs.

Voor een weekje weg van alle mannen moet je wel diep in je buidel tasten, het kost zo’n 4.000 euro. Daarenboven mag niet zomaar iedereen er aan land gaan, kandidaten worden geselecteerd via een interview.