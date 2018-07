Handgranaat gegooid in Wilrijk, link met drugsmilieu wordt onderzocht

Er is opnieuw met een handgranaat gegooid in Antwerpen. Dat gebeurde maandagnacht in de Letterkundestraat in Wilrijk. Opvallend is dat het incident pas dinsdagochtend werd opgemerkt, toen mensen beschadigingen aan hun auto’s vaststelden.

Het incident werd pas dinsdagochtend opgemerkt maar zou maandagnacht hebben plaatsgevonden. Dinsdagochtend stelden verschillende bewoners vast dat hun geparkeerde auto’s waren beschadigd.

Ter plaatse vond de politie onderdelen van een granaat. De federale gerechtelijke politie voert het onderzoek. “Alle pistes worden onderzocht, ook die van het drugsmilieu”, bevestigt Sylvie Van Baden van het Antwerpse parket.

Het is al de derde keer dat er met handgranaten wordt gegooid. In april gebeurde dat bij een waterpijpcafé in Willebroek. Er vielen toen geen gewonden. In maart ontplofte er een handgranaat in de Van Heystveltstraat in Deurne-Noord. Het vermoedelijke doelwit van die aanslag werd twee weken later opgepakt op verdenking van het invoeren van grote hoeveelheden cocaïne.

Mogelijk was de granaat ook deze keer bedoeld voor een havenarbeider die aan het drugsmilieu wordt gelinkt. In de Michel Willemslaan, een zijstraat van de Letterkundestraat, werd eerder ook al een woning van een havenarbeider beschoten. Het rolluik werd toen doorzeefd en één kogel boorde zich in een muur aan de achterkant van de woonkamer.