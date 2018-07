Lummen / Dilsen-Stokkem / Guigoven / Kortessem - Twee Georgische asielzoekers van 31 en 33 jaar zijn woensdag voor de Hasseltse rechtbank verschenen voor het plegen van zes winkeldiefstallen. Ze sloegen onder meer toe in warenhuizen in Crisnée, Dilsen-Stokkem, Kortessem en Lummen.

De mannen pleegden de feiten in maart dit jaar of een maand nadat ze onderdak vonden in het asielcentrum van Sint-Truiden. De twee verklaarden niet toe te komen met de zeven euro zakgeld die ze toegestopt ...