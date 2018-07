Crisis bij McLaren compleet: Eric Boullier stapt op

Eric Boullier is niet langer de teambaas van het McLaren F1 team, zo maakte de renstal vandaag bekend.

Na drie dramatische seizoenen zette McLaren vorig jaar de samenwerking met Honda stop. De renstal stapte over naar Renault als motorleverancier maar ook dit seizoen worden de hooggespannen verwachtingen niet ingelost.

McLaren slaagt er ook dit seizoen niet in om de kloof met de topteams te dichten. Meer zelf, dit seizoen begon met enkele puntenfinishes maar de voorbije races verliepen werkelijk dramatisch.

Verschillende opgaves en technische problemen en een wagen die nog steeds niet competitief is, het zorgde ervoor dat de kritiek op het management van McLaren de voorbije weken toenam. Ook het personeel zou hoe langer hoe meer beginnen te protesteren. De crisis wordt dan ook alleen maar groter en bij McLaren zien ze zich dan ook genoodzaakt om een grondige reorganisatie te doen. Daarbij stapt McLaren-teambaas Eric Boullier op.

De voorbije weken waren er al serieuze speculaties over een eventueel ontslag van Boullier, eerder was ook al technisch directeur Tim Goss ontslagen.

"De performance van de MCL33 dit jaar voldoet niet aan de verwachtingen van wie dan ook bij McLaren, zeker die van onze trouwe fans," aldus McLaren-CEO Zak Brown. "Dat is niet de fout van de honderden toegewijde en hard werkende mannen en vrouwen bij McLaren."

"De oorzaken daarvan zijn structureel en vereisen belangrijke wijzigingen binnen McLaren. Met de bekendmaking van vandaag beginnen we onze problemen aan te pakken en dit is de eerste stap in onze weg naar een herstel."

"Ik wil van dit moment gebruikmaken om in naam van het volledige team Eric Boullier te bedanken voor zijn werk en bijdrage aan McLaren. Ik wens hem het beste in de toekomst."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: