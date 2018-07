Verwensingen, bedreigingen, spuwen,... 40 Belgische militairen in 2017 slachtoffer van agressie

Brussel - In 2017 werden in ons land 23 gevallen van verbale agressie tegen Belgische militairen en 17 gevallen van fysieke agressie geregistreerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Defensie Steven Vandeput op een schriftelijke vraag van Koen Metsu (N-VA). Deze incidenten bleven volgens de minister steeds onder controle “omwille van de maturiteit, de terughoudendheid en het professionalisme van de militairen”.

De verbale agressie had hoofdzakelijk betrekking op verwensingen, bedreigingen of spuwen. De fysieke agressie betroffen pogingen om de militairen te slaan tijdens een dispuut, hen materiaal afhandig te maken tot het gebruik van blanke wapens. Over welke wapens het gaat wordt niet gespecificeerd.