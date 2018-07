Belgische ontwerper strikt Kate Moss voor campagne

Anthony Vaccarello, creatief directeur bij Yves Saint Laurent, koos opnieuw Kate Moss als gezicht voor de najaarscampagne. Het Britse topmodel poseert in een sexy fotoshoot op het strand.

De 44-jarige Kate Moss heeft het modellenwerk teruggeschroefd sinds ze haar eigen bureau heeft opgericht. Maar voor goede vrienden maakt ze graag een uitzondering. Zo wandelde ze in januari ook nog eens op een catwalk om het afscheid van Kim Jones bij Louis Vuitton te vieren, en nu duikt ze voor de tweede keer op in een grote campagne van Yves Saint Laurent, waar onze landgenoot Anthony Vaccarello al enkele seizoenen aan zet is.

De foto’s zijn van de hand van het Nederlandse fotografenduo Inez & Vinoodh. Zij lieten Kate Moss in het water en zand spelen, gekleed in de strakke bloemenjurkjes van Vaccarello.