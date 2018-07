Beyoncé en Jay Z delen ook maar gewoon familiekiekjes van hun zomervakantie

Beyoncé, Jay Z en de kinderen brengen momenteel enkele dagen door in Cannes en daar zijn natuurlijk foto's van. Beyoncé deelde er zelf enkele op Instagram en die zagen er behoorlijk normaal uit voor hun doen. Geen glamoureuze fotoshoot, maar wel leuke familiekiekjes.

Beyoncé en Jay Z waren na enkele optredens van hun On The Run II-tour wel aan wat vakantie toe en dus zakten ze met het hele gezin af naar Cannes. Misschien moest de superster er wel eventjes bekomen van een probleem dat zich tijdens een optreden in Polen voordeed en waarbij ze van het podium gered moest worden? In elk geval genoot ze samen met Jay Z, Blue Ivy en tweeling Sir en Rumi van een stukje zonnig Frankrijk.

Net zoals ieder ander gezin worden er ten huize Carter op reis ook familiekiekjes genomen en dit keer deelde Beyoncé er enkele op Instagram. Daarop zien we haar en Jay Z vrolijk samen casual poseren, maar ook samen met hun oudste dochter, klaar om met hun yacht ye gaan varen. Voor de gelegenheid droeg Beyoncé een jurk van Temperley London van zo'n 1.370 euro met daaronder schoenen van Ritch Erani. Toch niet zo gewoon dus die vakantie.

Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 2 Jul 2018 om 3:56 (PDT)