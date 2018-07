Lionel Messi last radiostilte in na uitschakeling op WK

Blijft Lionel Messi beschikbaar voor de Argentijnse nationale ploeg of niet? Sinds de snelle exit van de Albiceleste op het WK lijkt La Pulga (de vlo) van de aardbol verdwenen. “Er zijn maar enkele mensen die vandaag weten wat in zijn hoofd omgaat”, schrijft La Capital, de toonaangevende krant uit Messi’s geboortestad Rosario.

Na het 4-3 verlies tegen Frankrijk afgelopen zaterdag in de achtste finales, vertrok Messi net als zijn meeste ploegmaats zo snel mogelijk met zijn gezin uit Rusland. Sindsdien gaf de 31-jarige stervoetballer geen teken van leven meer. “Geen woord, geen foto, niets. Niemand weet waar hij is. Vermoedelijk heeft hij zich met echtgenote Antonella Roccuzzo en zijn drie zonen teruggetrokken op een eiland waar niemand hem stoort”, meent La Capital.

Of er voor Messi nog een 128e interland komt, is giswerk. In de zomer van 2016 kondigde hij na een derde verloren finale in drie jaar (WK 2014 tegen Duitsland, Copa America 2015 en 2016 tegen Chili) zijn afscheid als international aan, maar enkele weken later keerde de Argentijn op zijn stappen terug.