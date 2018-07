Voormalig Rode Duivel Henri Diricx (90) is overleden

Gewezen international Henri 'Rie' Diricx is overleden. De voormalige verdediger zou op 7 juli zijn 91ste verjaardag vieren.

Diricx werd 58 keer opgeroepen voor de Rode Duivels en verzamelde in totaal 29 caps. Twee keer was Diricx aanvoerder van de nationale elf.

In clubverband speelde Diricx jarenlang voor toenmalige eersteklasser Union (314 matchen, 24 goals), die het nieuws over zijn overlijden bevestigt op de clubwebsite.

#rip Henri Diricx

Affilié à l'#unionsg de 1943 à 1961.

Avec ses 29 apparitions en équipe nationale pour 58 sélections et 1 but marqué, Henri est, derrière Paul van den Berg, l’Unioniste le plus capé de l'histoire.@BelRedDevils @Belgianfootball #unionstgilloise #CFootRTBF pic.twitter.com/yX9ab12zI7