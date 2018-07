OPROEP. Wijzigt u net als Rock Werchter uw schema voor de Rode Duivels vrijdag?

De Rode Duivels spelen vrijdag in de kwartfinale van het WK tegen Brazilië, en dat zal ook op Rock Werchter merkbaar zijn. De wedstrijd wordt op twee grote schermen op de festivalweide uitgezonden en de festivalgangers kunnen ook op de camping kijken.

Ook andere festivals, vergaderingen en bijeenkomsten nemen maatregelen of worden uitgesteld voor de Rode Duivels. Wijzigt u ook uw plannen voor vrijdag? Wordt uw wekelijkse samenkomst uitgesteld? Of stapt u vrijdag in het huwelijksbootje, en staat u voor het ultieme dilemma voor het avondfeest: een groot scherm of afgeleide gasten? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet zeker uw naam, woonplaats en telefoonnummer niet te vermelden.