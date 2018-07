Wetenschappers werken aan een nieuw soort deo

Met deze zomerse temperaturen word je al eens geconfronteerd met okselvijvers en onaangename geurtjes, de oplossing: deodorant. Maar volgens enkele Britse wetenschappers schiet je daarmee met een kanon op een mug en dus zijn ze volop aan het zoeken naar een nieuwe deo die het probleem gerichter aanpakt.

Onderzoekers van de universiteiten van York en Oxford hebben naar eigen zeggen een manier ontdekt om zweetgeurtjes onder de oksels efficiënter aan te pakken. De sleutel daarvoor ligt volgens hen bij het begrijpen van hoe de bacteriën een geur doen ontstaan als ze in contact komen met het op zich geurloze okselzweet. Dit kan een eerste stap zijn naar een nieuwe generatie van deodorants.

De huidige deo's gebruiken parfum om de geur te maskeren en daarnaast ethanol of een ander antibacterieel middel om de bacteriën te doden. Antitranspiranten bevatten meestal ook aluminiumchloride, dat de hoeveelheid zweet vermindert die vrijkomt door tijdelijk de huidporiën af te sluiten die naar de zweetklieren leiden. "Moderne deodorants gedragen zich een beetje als een nucleaire bom onder je oksel en doden er de meeste bacteriën, maar echter een klein aantal daarvan is verantwoordelijk voor die geur", zegt coauteur Dr. Gavin Thomas.

Complexe samenstelling

Zo bevinden zich in de oksel talg- en zweetklieren die zweet produceren om ons lichaam af te koelen, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Dat zweet is geurloos. Maar dan zijn er ook nog de apocriene klieren die voorkomen in harige oksels en in de buurt van de geslachtsdelen. Die produceren zweet dat een complexe samenstelling aan moleculen kent, dat ook geurloos is, maar in contact met bacteriën wel begint te stinken.

Grote schuldige

Grote schuldige is de bacterie Staphylococus hominis en het is net daar dat de onderzoekers hun nieuwe wapen op willen gaan richten en zo een nieuwe deodorant ontwikkelen. Ze krijgen in elk geval de financiële steun van de Biotechnology and Biological Sciences Research Council en ook multinational Unilever doet zijn duit in het zakje.