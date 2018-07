Gewapende overval op studentenrestaurant Alma in Leuven

Onbekenden hebben woensdagochtend een overval gepleegd op De Moete, het Alma-restaurant van de Leuvense universiteit. De politie is ter plaatse en voert een onderzoek. Er is sprake van één gewonde.

Onbekenden hebben woensdagochtend een overval gepleegd op de Alma in Leuven. Het gaat om de cafetaria De Moete, aan het onderzoekscentrum IMEC. Er zou sprake zijn van een gewonde maar dat kunnen politie en parket nog niet bevestigen.

De daders zouden gewapend geweest zijn met een mes en een vuurwapen. Er zouden ook mensen bedreigd geweest zijn.

Over de buit is niets bekend maar die zal niet groot geweest zijn. Het is vakantie voor de studenten. De Leuvense politie voert het onderzoek.

Alma laat weten dat het restaurant ‘wegens omstandigheden’ gesloten blijft vandaag.