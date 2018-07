Zinho Gano is klaar voor nieuwe stap in zijn carrière: “Genk is ambitieus, ik ook”

In het afgelopen weekend leek hij nog af te stevenen op Sclessin. Maar maandagavond stond hij plots in Horst, waar Genk op stage is. Gisteren trainde hij al mee met de ‘blauwe brigade’. Klaar om een nieuwe stap vooruit te zetten in zijn carrière. Want dat zal nodig zijn. Europees voetbal, play-off 1, Zinho Gano maakte het nog niet mee. “Net daarom ben ik nu hier”, aldus de spits. “Ik zit boordevol ambitie, net als Genk.”