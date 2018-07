Greenyard roept alle diepvriesgroenten van afgelopen twee jaar terug wegens listeriabesmetting

Greenyard roept alle diepvriesgroenten die de voorbije twee jaar geproduceerd werden in zijn fabriek in Baja (Hongarije) terug, zo blijkt uit een mededeling op zijn website. De maatregel werd genomen in het kader van een mogelijke listeriabesmetting. Het is niet duidelijk of sommige van deze producten ook op de Belgische markt zijn terechtgekomen: bij Greenyard was woensdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.

Concreet gaat het om alle diepvriesgroenten die tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018 in Baja werden geproduceerd. Het gaat onder meer om diepgevroren maïs, erwten, bonen, spinazie en zurkel. De terugroepactie ligt “in lijn met de beslissing van het Hongaarse agentschap voor voedselveiligheid”.

“Het initiatief om deze producten terug te roepen, betekent niet dat deze effectief besmet zijn, maar Greenyard engageert zich om een maximum aan voorzorgsmaatregelen te nemen. Voedselveiligheid is immers Greenyard’s hoogste prioriteit”, staat in het persbericht. Het type lisetriabesmetting kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen indien de diepvriesgroenten niet op de juiste manier worden opgewarmd.

Greenyard heeft intussen de productie in Baja stopgezet en voert “een diepgaand onderzoek” van de productielijnen. Het bedrijf zoekt ook naar alternatieve toeleveringsmogelijkheden voor zijn klanten. “Alle getroffen soorten diepvriesgroenten worden ook op andere plaatsen verwerkt, maar Hongarije was wel een grote bevoorrader”, zegt Duinslaeger. Het is niet duidelijk of Belgische klanten geconfronteerd zullen worden met bevoorradingsproblemen. “Daarvoor is het nog te vroeg.”

Hoeveel de actie het bedrijf gaat kosten, is evenmin duidelijk. De omzet van Greenyard Frozen Hungary bedroeg het voorbije boekjaar 24 miljoen euro.