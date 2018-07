KMI waarschuwt voor onweersbuien in Limburg: “Kans op intense regenval en hagelbuien”

Brussel - Het KMI waarschuwt woensdag voor onweersbuien, vooral in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, in Brussel en alle Waalse provincies. Er is ook hagel mogelijk. Dat meldt het KMI woensdagochtend.

Vooral in de zuidoostelijke helft van het land is er kans op onweersbuien, die veel neerslag kunnen produceren in korte tijd. Ook in het noordwesten is een lokaal onweer niet uitgesloten, maar het KMI verwacht de meeste activiteit in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas.

In Limburg, Vlaams-Brabant, alle Waalse provincies en Brussel geldt code geel. Dat betekent dat er plaatselijk kans is op onweer. “Een lokaal onweer is niet zonder gevaar. Er is kans op intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen die lokaal voor overlast kunnen zorgen”, aldus het KMI.