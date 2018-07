“Dat is de Almachtige”: Vrouw ziet ‘God’ door lucht wandelen tijdens stormachtige dag

Een Amerikaanse vrouw is ervan overtuigd dat ze een glimp van God of Jezus heeft opgevangen tijdens een storm in Alabama. De vrouw filmde een opening in de wolken waarin ze een schim kon zien, die leek alsof hij bewoog en door de lucht wandelde. “Dat is degene die de macht heeft”, klinkt het in het korte fragment, dat sinds vorige week al meer dan een miljoen keer werd bekeken op sociale media, maar intussen is verdwenen van de Facebookpagina van de vrouw.

De vrouw - die zichzelf Solo Dolo noemt - zond via Facebook Live de dreigende wolken uit die boven Tuscaloosa in Alabama hingen, toen ze plots een opening in de wolken begon te filmen. “Kijk eens naar dat gat”, aldus de stem in het fragment. “Dat is degene die de macht heeft. Maar hij steunt ons, alles komt in orde.”

Het was pas toen de beelden op Facebook verschenen en iemand opmerkte dat de “schim armen en benen heeft” en lijkt te bewegen, dat de bal aan het rollen ging. Al snel waren er heel wat mensen die beweren dat God door de wolken slentert via een “verlicht pad”.

“Je kunt me niet vertellen dat God niet bestaat”, reageerde Solo Dolo nog op de duizenden reacties via Facebook. “Dit zien, betekent geloven.” De beelden werden intussen verwijderd op haar account, maar ze werden uitvoerig gedeeld via sociale media.