"Max Verstappen had kunnen meedoen voor de titel"

Red Bull-talentenjager Helmut Marko laat in een gesprek met ‘Motorsport’ weten dat Max Verstappen het voorbije weekend getoond heeft dat hij een echte kampioen is.

Marko heeft niets dan lof voor de manier waarop zijn Nederlandse poulain tijdens de race in Oostenrijk alles onder controle had en dit van begin tot einde. Het resultaat was dan ook niet mis en Verstappen pakte voor de Red Bull de eerste overwinning op hun eigen circuit..

“Hij heeft al die critici, die hem in het begin van het seizoen op de korrel namen, laten zien dat ze het mis hadden,” aldus Marko. “Gedurende de hele race moest hij zijn banden sparen en halverwege werd zijn motor dichtgeknepen uit veiligheidsoverwegingen.”

“Toch wist hij nog genoeg snelheid te vinden om Raikkonen achter zich te houden. Pas tegen drie of vier ronden van het einde, toen de kloof ongeveer drie seconden bedroeg, hebben we de motor weer helemaal opengezet.”

“Hij deed het vlekkeloos, hij had het allemaal onder controle en heeft nooit gepanikeerd. In die zin was het zoals Barcelona 2016.”

Incidenten en aanrijdingen

Dit seizoen was Verstappen al meermaals betrokken in allerlei incidenten die al dan niet zijn fout waren. De kritiek zwelde aan maar sinds Canada heeft de jonge Nederlander een mooie reeks neergezet met drie opeenvolgende podia.

“Hij is volwassen geworden,” aldus de Oostenrijker. “Hij heeft zichzelf zwaar gestraft want hij zou voor het kampioenschap kunnen aan het vechten zijn. Soms had hij het geluk niet aan zijn zijde, er waren maar twee domme incidenten en dat was Monaco en de aanrijding met Vettel in China.”

“Maar als je op twintigjarige leeftijd zo een race kan afwerken dan toont dat dat hij kampioenschapsmateriaal is. Hij heeft nu drie goede races achter de rug, alle drie waren ongelofelijk.”

Eindelijk winst op thuiscircuit

Marko benadrukt ook hoe belangrijk het voor Red Bull is om voor de eerste keer te winnen op hun eigen circuit.

“We zijn meer dan gelukkig. Sinds 2014, toen de Red Bull Ring weer op de kalender kwam, heeft er hier telkens een Mercedes gewonnen. Dit is onze eerste overwinning hier en we hebben Mercedes verslagen.”

“Er is ook nog de ongelofelijke prestatie van Max en we zijn zo blij voor alle Nederlandse fans. Al bij al was dit een positief weekend met als enige smet de technische problemen aan de auto van Ricciardo.”

Over de titelkansen van Red Bull wil Marko nog het volgende kwijt: “We hebben een kleine kans en daar willen we optimaal gebruik van maken. Alles zit heel kort bij elkaar,” besluit de Oostenrijker.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: