Engelsen in koor na moeizame zege: “Dit verdienen we helemaal”

Harry Kane was dinsdagavond opnieuw belangrijk voor Engeland tijdens de achtste finale op het WK tegen Colombia. Kane scoorde in de reguliere speeltijd vanaf de stip en deed dat in de strafschoppenreeks nog eens over. Na afloop was hij tevreden met de kwalificatie, maar niet met het feit dat dat niet binnen de negentig minuten gebeurde. Bondscoach Gareth Southgate en doelman Jordan Pickford toonde zich eveneens erg opgelucht.

“We hadden zoveel pech niet door te stoten na 90 minuten”, stak Kane van wal. “Maar niemand heeft het hoofd toen laten hangen. We hebben ervoor gevochten en stonden er wanneer het nodig was. In de strafschoppenreeks zijn we koelbloedig gebleven en hebben we gedaan wat we moesten doen. Dit was een fantastische avond voor Engeland. We gaan door naar de volgende ronde en dat is het belangrijkste dat telt voor vanavond.”

Bondscoach Gareth Southgate toonde zich eveneens voldaan na de penaltyserie. “Dit verdienen we zo hard”, liet hij optekenen. “We speelden heel goed tijdens de reguliere speeltijd. In de verlengingen toonden we weerstand en kwamen we terug van die enorme ontgoocheling. We hielden het hoofd koel en dat is heel sterk van de spelers en staf. Penalty’s zijn altijd zwaar. We hebben ons goed voorbereid op het proces van strafschoppen. De spelers hebben de richtlijnen goed in zich opgenomen en zijn kalm gebleven. Nu gaat de focus naar Zweden, een heel ander land waartegen we in het verleden al vaak verloren en hebben onderschat. Zweden heeft dit WK ook geschiedenis geschreven, maar wij willen nog lang niet naar huis.”

Doelman Jordan Pickford leverde een cruciale redding op de elfmeter van Carlos Bacca (ex-Club Brugge). “Ik stopte het schot met mijn bovenste hand”, blikte Pickford gelukzalig terug op zijn moment van WK-glorie. “Dat doe ik bijna altijd. Ik heb daarvoor kritiek gekregen, maar het gaat erom dat je die bal tegenhoudt, dat is het enige dat telt. Ik ben misschien nog aan de jonge kant, maar ik beschik al wel over voldoende mentale kracht en ervaring. Daar heb ik nu van kunnen profiteren. Het was een geweldige avond voor Engeland om weer eens een strafschoppenreeks winnend af te sluiten.”