Hoe voelt het om tegen het grote Brazilië te spelen? Heel België kent het antwoord: klote. De laatste keer was op het WK 2002. De Rode Duivels hadden toen de wereldsterren Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho en Roberto Carlos in de tang. Tot die vervloekte Jamaicaanse ref Peter Prendergast de 1-0 van Wilmots afkeurde voor een onbestaande fout en we er toch uit gingen. Zestien jaar later is het tijd voor revanche.