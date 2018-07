Het zat er al even aan te komen en gisteren werd de tijdelijke overgang van Racing Genk-keeper Gaëtan Coucke naar Lommel SK officieel afgerond. De 19-jarige Tongenaar wordt voor één seizoen gehuurd. “Het is een grote stap van de beloften van Genk naar wedstrijden op het scherp van de snee in 1B”, beseft hij. “Ik hoop hier dit seizoen veel bij te leren.”