Tom Dumoulin (27) vindt “jezelf uitdagen” het allermooiste in het wielrennen en dat is maar goed ook. Zaterdag begint hij aan de moeilijkste missie van zijn loopbaan. Dumoulin rijdt voor het eerst voor een klassement in de Tour, zes weken nadat hij zich helemaal leeg reed in de Giro. “Het is een ontzettend lastige puzzel. Er is een kans dat ik fysiek breek.”