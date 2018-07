Thaise voetballertjes zitten nog drie dagen of vier maanden vast in grot

bangkokNu de twaalf leden van een jeugdvoetbalteam en hun assistent-trainer levend en wel teruggevonden zijn in het Tham Luang-grottencomplex in het noorden van Thailand, breken de reddingsdiensten zich het hoofd over hoe ze de groep daar moeten wegkrijgen. Ofwel zullen de jongens moeten leren duiken, ofwel moeten ze tot vier maanden wachten eer het water weggetrokken is.