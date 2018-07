Energieregulator ziet geen heil in voorstel van sp.a

BrusselDe Vlaamse energieregulator VREG is niet gewonnen voor de invoering van een nachttarief voor stroom op feestdagen. Oppositiepartij sp.a had daarvoor gepleit om de stroomfactuur te laten dalen, maar volgens de VREG zal een aanpassing de consument niets opleveren. “En met de digitale meter in aantocht, wegen de kosten ook niet op tegen de baten.”