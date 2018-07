Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) wil zijn persoonlijke zwembad overkappen. Maar hij en zijn vrouw kregen van de stedenbouwkundige ambtenaar en het schepencollege geen groen licht. Daarop ging Schuurmans in beroep bij de provincie. “Dit is toch geen goed signaal, een burgemeester die in beroep gaat tegen zijn eigen administratie en college”, aldus oppositiepartij Pro Hamont-Achel. De burgemeester heeft het over een lastercampagne: “We maken zoals elke burger gewoon gebruik van de wettelijke procedures.”