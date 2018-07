Met zoveel vertrouwen hebben we Roberto Martinez nog nooit gezien. Gewoonlijk blaast de bondscoach de tegenstander op tot enorme proporties, zelfs als die Cyprus of Estland heten. Nu het Brazilië is, het sterkste landenteam ter wereld, steekt Martinez zich niet meer weg. De kritiek op zijn driemansdefensie veegt hij van tafel. Of wat zo’n comeback tegen Japan kan verwezenlijken.