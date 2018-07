Vrijdag wacht Brazilië. Voor het eerst sinds 17 juni 2002 kijken de Rode Duivels op een WK nog eens in de bek van de Goddelijke Kanaries. Onze man in Rusland was er zestien jaar geleden al bij in Kobe en trekt ook straks naar Kazan. Wat is er veranderd in al die tijd en hoe pakt Martinez de clash deze keer aan? Een analyse.