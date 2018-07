Luis Suarez heeft slecht nieuws voor Uruguay: “Ik vrees dat Cavani er niet bij zal zijn”

Het Uruguayaanse voetbalelftal heeft dinsdag, drie dagen voor de kwartfinale tegen Frankrijk op het WK in Rusland, getraind zonder zijn topschutter Edinson Cavani. “Het zal moeilijk worden voor hem om op tijd klaar te geraken”, reageerde zijn spitsbroer Luis Suarez achteraf.

“Cavani is een essentiële speler van onze ploeg. Als speler heeft hij zoveel klasse. Elke keer hij voor Uruguay voetbalt toont hij dat. Wat hij in het algemeen doet en dan vooral zijn fysieke inspanningen, maar ook zijn ploeggeest worden enorm gewaardeerd. Samen met de drie miljoen Uruguayanen wacht ik op zijn terugkeer”, aldus Suarez.

“Ik weet hoe moeilijk het is om geblesseerd te zijn. Omdat er niet veel hersteldagen meer overblijven, vrees ik dat het moeilijk zal zijn voor hem om op tijd klaar te geraken. Cavani zal de goesting hebben en ook de juiste instelling, de kracht en de toewijding. Maar ondanks al die kwaliteiten, hangt zijn herstel niet enkel van hem af.”

Cavani, die met drie treffers topschutter is voor Uruguay, was de enige die dinsdag ontbrak op training van de “Céleste”. De spits van PSG laat zich behandelen aan zijn kuitblessure die hij in de achtste finales tegen Portugal opliep en werkt een individueel programma af.