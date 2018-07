Coach is hard voor Goffin na vroege uitschakeling: “Als een jumpingpaard dat niet over de hindernis springt”

David Goffin (ATP 9) moest dinsdag op het Londense gras van Wimbledon in de eerste ronde meteen de duimen leggen voor de Australische grasspecialist Matthew Ebden (ATP 51). “Goffin is als een jumpingpaard dat weigert over de hindernis te springen”, constateerde zijn coach Thierry Van Cleemput.

“Alles is gewoon te veel op dit moment. Hij speelde weinig op gras, maar dat was een bewuste keuze om hem op topniveau te krijgen voor Wimbledon”, legde Van Cleemput uit. “Na Roland Garros hebben we ervoor gekozen om even de stekker eruit te trekken. Op training hier in Londen won hij zowat elke set van zijn trainingspartners (Marin Cilic, Juan Martin Del Potro, Novak Djokovic, Stan Wawrinka). Daaruit concludeer ik dat het probleem zich enkel in competitie voordoet.”

“Goffin eindigde het seizoen op hoog niveau (met een finale op de Masters, red.) en moest dan heel snel het nieuwe seizoen voorbereiden. En dat allemaal na zijn oogblessure. Dat vreet toch wel mentale energie, meer dan de mensen denken”, probeert Van Cleemput de vinger op de wonde te leggen.

“Er is maar één oplossing: David moet blijven spelen en knokken voor elk punt. We gaan in elk geval eens goed praten en een strategie op poten zetten. Hij heeft geen last van fysieke kwaaltjes of van een gebrek aan vertrouwen. Bij de belangrijke punten is David gewoon heel apathisch. Als een jumpingpaard dat weigert over de hindernis te springen. We kunnen een sportpsycholoog raadplegen, een lange pauze nemen of op vakantie gaan. Hij moet opnieuw die honger voelen om te tennissen. David is momenteel David niet meer. En hij moet zichzelf terugvinden, want zijn tennis gaat verloren.”