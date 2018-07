Gedetineerden in Hasseltse gevangenis woest over aanhoudende cipiersstaking: “Eén keer douchen in twee weken tijd”

Hasselt -

De nationale cipiersstaking, die in de gevangenis van Hasselt morgen al dag zestien ingaat, zorgt voor steeds meer frustratie bij de gedetineerden, die naar eigen zeggen “als dieren” worden behandeld. “Mijn vader zit al ruim twee weken 24 uur op 24 in zijn cel, heeft in die periode welgeteld één keer mogen douchen en is één keer een half uurtje in de buitenlucht geweest. Dat is toch mensonterend”, zegt de Neerpeltse Lisa (21), dochter van een gedetineerde in Hasselt. “Mijn man overweegt zelfs een klacht tegen de gevangenis omdat de situatie niet meer houdbaar is”, zegt Christel Bernaerts, de vrouw van een andere gedetineerde in Hasselt.