Danseres kritiek na explosie: “Stefanie weet niet dat ze haar beide benen kwijt is”

Maleka Jackson was samen met haar echtgenoot en zo’n tien anderen, waaronder Stefanie, aan boord van een bootje dat dit weekend ontplofte voor de kust van Exuma, een district van de Bahama’s. Maleka overleefde de explosie niet, negen anderen raakten gewond. Onder die gewonden is de 22-jarige danseres Stefanie er het ergst aan toe.

Maleka en haar echtgenoot Tyran hadden het tripje geboekt om hun vijftiende huwelijksverjaardag te vieren, zo liet de vader van Maleka weten aan ABC News. Zijn dochter zou de ontploffing niet overleven, haar echtgenoot raakte gewond.

Van de andere aanwezigen is de 22-jarige Stefanie Schaffer er veruit het ergst aan toe. Haar beide benen moeten geamputeerd worden na de ontploffing. Een ramp voor het meisje dat “haar hele kindertijd gedanst heeft”, aldus haar broer. Stefanie is nog in kritieke toestand en wordt in een kunstmatige coma gehouden in het ziekenhuis van Nassau. Ook de moeder van Stefanie bevond zich op het bootje bij de explosie, zij brak verschillende botten en kampt met interne bloedingen.

“Het enge is dat Stefanie niet weet dat ze haar benen kwijt is, en daar maak ik me zorgen over”, aldus een familielid van het meisje. “Ze zal ontwaken en beseffen dat ze geen benen meer heeft. Dat breekt mijn hart.”

Videobeelden die gemaakt werden vanop een nabijgelegen bootje, tonen hoe een dikke zwarte rookpluim opstijgt uit de brandende boot terwijl verschillende mensen het water ingaan om hulp te bieden. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend.