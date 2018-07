“Hanteer voor Red Bull dezelfde opvoeding als voor alcohol”

Hasselt -

Supermarktketens Lidl en Aldi stoppen in Nederland met de verkoop van energiedrankjes aan kinderen onder 14 jaar. In ons land is dat (voorlopig) niet aan de orde. Kinderarts Thierry Devreker (UZ Brussel) betreurt dat, en waarschuwt voor de gevaren van de hoge hoeveelheden cafeïne voor kinderen. “Ouders, hanteer dezelfde regels voor energiedrankjes als voor alcohol.”