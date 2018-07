“Tafelbier is veel gezonder dan frisdrank”

Hasselt -

Veel babyboomers herinneren het zich nog alsof het gisteren was: op zondag werd er bij de maaltijden donker of blond tafelbier van Piedboeuf gedronken in plaats van water. Je vindt het nog in de winkelrekken, maar de consumptie is sinds het einde van de jaren tachtig drastisch gedaald. “Jammer dat het van de Vlaamse huistafel verdwenen is, want het is veel gezonder dan frisdrank”, zegt Rony Langenaeken, voorzitter van De Limburgse Biervrienden.