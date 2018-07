Brazilië op z’n sterkst tegen Rode Duivels: geblesseerden trainen opnieuw mee

Brazilië zal vrijdagavond in de kwartfinales van het WK voetbal in Rusland wellicht kunnen rekenen op Marcelo en Douglas Costa. De linksback en linkervleugelaanvaller trainden dinsdag in Sotsji opnieuw mee met de “Goddelijke Kanaries”.

Brazilië moest het in de achtste finales tegen Mexico (2-0 winst) op de linkerflank zonder de geblesseerden Douglas Costa en Marcelo zien te rooien. Marcelo sukkelde met de rug, Douglas Costa viel in extremis uit met een dijbeenblessure.

De Braziliaanse bondscoach Tite zal dus wellicht over een volledig fitte kern beschikken voor de clash in de kwartfinales tegen de Rode Duivels. Enkel middenvelder Casemiro kan vrijdagavond (20u Belgische tijd) niet in actie komen. Hij pakte tegen Mexico een tweede keer geel op dit WK en is geschorst.

De basisspelers van maandag, onder wie vedette Neymar, kregen daags na de overwinning in de achtste finales een herstelprogramma voorgeschoteld in het hotel.

Foto: EPA-EFE