Rode Duivels herstellen van spektakelmatch, Januzaj wordt klaargestoomd voor Brazilië

Bij de Rode Duivels herstelt Adnan Januzaj nog steeds van een knieblessure. De winger zat maandagavond in de achtste finale tegen Japan wel op de bank, maar kon sowieso niet invallen. Januzaj wordt nu klaargestoomd voor de clash met Brazilië, vrijdag in Kazan.

“Adnan heeft op training een stevige trap op de knie gekregen. Een structureel probleem is er niet, op de scans was er niets te zien. Zijn knie is gekneusd en momenteel werkt hij aan het herstel”, vertelde de bondscoach dinsdag in de Moscow Country Club.

Na de laatste groepswedstrijd in Kaliningrad vlogen de Rode Duivels naar Rostov voor de achtste finales en donderdag worden ze al in Kazan verwacht. Een zwaar programma en dus komt het erop aan iedereen fit te houden. “Deze dagen staan dan ook vooral in het teken van herstel. De wedstrijd tegen Japan was veeleisend en de spelers zullen er hun voordeel uit halen als ze even hun voetbalschoenen niet hoeven aan te trekken. Ik denk er ook aan om het programma van donderdag te veranderen, hier te blijven en dus niet te trainen in Kazan. We kunnen hier donderdagvoormiddag trainen en in de namiddag vliegen. Op die manier kunnen we hier toch drie dagen werken vooraleer we weer moeten reizen.”

Verlengingen tegen Japan had de situatie nog een pak lastiger gemaakt, zoals vier jaar geleden op het WK tegen de Verenigde Staten. “Gelukkig hebben we geen verlengingen moeten spelen. Dat halfuur maakt een groot verschil. Je komt een pak later terug in Moskou aan, het was nu al zwaar. Als je wedstrijden in negentig minuten kan beslissen, maakt dat een groot verschil voor de volgende wedstrijd.”