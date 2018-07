Stugge Zweden plaatsen zich voor kwartfinales, Zwitsers stellen teleur

Zweden heeft zich als voorlaatste land geplaatst voor de kwartfinales op het WK in Rusland. Het versloeg een ontstellend zwak Zwitserland met 0-1. In de kwartfinales wacht Engeland of Colombia, die om 20u de laatste 1/8e finale afwerken.

De minst spectaculaire achtste finale. Zo kondigde het duel Zwitserland en Zweden zich aan. Voor beide ploegen was het een unieke kans om zich te plaatsen voor de kwartfinale, voor de Zwitsers zou dat voor het eerst in liefst 64 jaar zijn. Die uitgelezen kans zorgde echter wel voor stress. Verlammende stress bij beide ploegen. De vrees om te verliezen zorgde voor een erg afwachtende eerste helft. Zwitserland zorgde voor druk, maar geen kansen. Zweden liet de bal aan de tegenstander, maar was wel de gevaarlijkste ploeg. Berg kon echter zijn drie grote kansen niet afwerken.

Ook in het begin van de tweede helft was Zweden de gevaarlijkste ploeg. Toivonen en Forsberg konden Sommer niet verschalken. Daarvoor was een Zwitserse voet nodig. Het schot van Forsberg moest een simpele opraper worden voor de Zwiterse doelman, maar via een deviatie van Akanji caprioleerde het leer in doel.

Zwitserland, die in de groepsfase topfavoriet Brazilië op een gelijkspel hield, voerden de druk op en deden de Zweden danig zweten. Maar ze toonden zich te zielloos om de Scandinaviërs te kunnen bedreigen. Pas in het slot geraakten ze voorbij keeper Olsen, maar was er Forsberg om de Zweedse meubelen te redden. In de extra tijd stond de Zweedse doelman pal op een kopbal van Drmic.

In de extra tijd kreeg Zweden de kans om het Zwitserse lot helemaal te bezegelen, maar Lang haalde de doorgebroken Lang neer. Strafschop floot ref Skomina en rood voor de verdediger. Maar de fout gebeurde buiten de zestien en na een tussenkomst van de VAR veranderde de scheidsrechter zijn beslissing in een vrije trap. Daarin trapte Forsberg staalhard op de vuisten van Sommer, maar het pleit was al beslecht. Elf onherkenbare Zwitsers sneuvelen in de achtste finales, de derde keer al in de laatste vier wereldbekers. De Zweden blijven verrassen. Nadat ze Duitsland uit het toernooi kegelde, staan ze nu in de kwartfinale. Daarin wacht de winnaar van het duel tussen Engeland en Colombia.

