Wat een teleurstelling: David Goffin meteen kansloos uitgeschakeld op Wimbledon

David Goffin (ATP 9) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van Wimbledon. De 27-jarige Luikenaar verloor in de eerste ronde verrassend kansloos van de Australiër Matthew Ebden (ATP 51) in drie sets: 6-4, 6-3 en 6-4. De partij duurde een uur en 34 minuten.

Ebden treft in de tweede ronde de Franse qualifier Stephane Robert (ATP 158). Die haalde het in de eerste ronde van de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 38) in drie sets: 7-6 (7/5), 6-2 en 6-1.

Goffin maakte na twee jaar zijn terugkeer op het Londense gras. Vorig seizoen moest de Luikenaar verstek laten gaan met een blessure die hij op Roland Garros had opgelopen.

