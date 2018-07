Bewoners woonzorgcentrum Gerkenberg beleven nieuwe sensatie met toestel voor personen met dementie

Bree - Met de steun van de sponsors ‘Spronken orthopedie’, de ‘Derde Leeftijd Bree’, ‘Back on stage’ en met de opbrengst van een paaseierenverkoop, schafte het WZC Gerkenberg een ‘Silverfit Aloïs’ toestel aan.

De Silverfit bestaat uit een tv-toestel met touchscreen en een speciaal ontwikkeld computerprogramma voor personen met dementie. Via aangepaste spelletjes en sporten, wordt de bewoner fysiek en mentaal geprikkeld tot activiteit en tot sociaal contact. Er bestaat een mogelijkheid om vooraf persoonlijke foto’s, een fietsroute langsheen bekende plaatsen of de favoriete muzieknummers van de bewoner te programmeren.

Het doel van de silverfit is het creëren van geluksmomenten voor personen met dementie en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Bewegen en hersenactiviteit is belangrijk voor lichaam en geest en bevordert de zelfstandigheid.

Het ‘gamen met de Aloïs’ (Aloïs Alzheimer) biedt voor de bewoners een nieuwe sensatie! Dit werd mogelijk dankzij de bijdrage van alle sponsors, waarvoor een welgemeende dank!