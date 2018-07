Meerderheidspartijen willen abortus uit strafrecht halen

De vier federale meerderheidspartijen - N-VA, CD&V, Open Vld en MR - hebben een akkoord bereikt over het indienen van een wetsvoorstel om abortus of vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit het strafrecht te halen. Dat heeft Belga dinsdag vernomen.

In België staat vrijwillige zwangerschapsafbreking nog steeds in het strafwetboek. De regeling uit 1990 – die er kwam na een gewetenscrisis bij koning Boudewijn – was een compromis en bepaalde alleen een aantal voorwaarden waardoor abortus niet als een misdrijf werd beschouwd.