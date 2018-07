Kans op lokaal onweer vanaf dinsdagavond: 1722 geactiveerd

Brussel - Dinsdag vanaf 18 uur kan het in West-Vlaanderen lokaal tot onweer komen. De kuststreek blijft gespaard, maar in de rest van het land geldt later op de avond of vanaf woensdag ook code geel. In onze provincie worden vanaf woensdagmiddag buien verwacht. Dat meldt het KMI dinsdagmiddag, dat waarschuwt voor veel neerslag in korte tijd of hagel.

In Oost-Vlaanderen geldt code geel vanaf 22 uur, in Vlaams-Brabant en Brussel is dat vanaf 2 uur ‘s nachts. In Antwerpen en Limburg worden pas woensdag vanaf 12 uur lokale onweersbuien verwacht.

Ook in het zuiden van het land kan er lokaal onweer ontstaan. In Henegouwen, Namen en Luxemburg is dat dinsdag in de (voor)avond, in Luik en Waals-Brabant vanaf 2 uur.

Het noodnummer 1722 is ook opnieuw geactiveerd. Dat nummer geldt voor niet-dringendebrandweerinterventies en moet ervoor zorgen dat de Noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. Is er wel (levens)gevaar? Bel naar het noodnummer 112 en blijf zeker aan de lijn.