Mode Flaneren aan de Seine in Chanel

De locatie van het haute couturedefilé van Chanel is altijd het Grand Palais in Parijs, dat ontwerper Karl Lagerfeld steevast omtovert tot een ander, indrukwekkend decor. Vorig seizoen bouwde hij de Eiffeltoren na, voor de couturecollectie van de herfst werd dat de oever van de Seine, met de typische kraampjes. De kleding verwees zoals haast elke collectie naar de klassiekers van Coco Chanel, maar dit keer kregen de tweed mantelpakjes een vleugje rockabilly mee- denk: vetkuiven en zwaar aangezetten ogen. Weinig kleur ook: sommige outfits wareen zelfs helemaal samengesteld uit grijstinten. Had Karl een slechte dag gehad? Niet helemaal, want hij Adut Akech mocht de show afsluiten in een pastelgroene trouwjurk.