Aldi en Lidl zetten in Nederland leeftijdsgrens op verkoop energiedrankjes

In Nederland mogen kinderen onder de veertien jaar binnenkort geen energiedrankjes meer kopen bij Aldi en Lidl. De twee supermarktbedrijven maakten dinsdag kort na elkaar bekend dat ze deze leeftijdsgrens na de zomer zullen instellen.

Bij Aldi gaat de nieuwe regel in op 1 oktober, bij Lidl is dat op 1 september. “De start van het nieuwe schooljaar, dat is voor ons het aangewezen moment”, aldus een woordvoerster van Lidl Nederland. Aldi maakte de maatregel als eerste bekend. Dat trok Lidl over de streep.

Organisaties die kritisch zijn over energiedrankjes hopen op een domino-effect. Toch is niet iedereen onverdeeld positief. In het Verenigd Koninkrijk ligt de grens op zestien jaar en kinderartsen zouden het liefst zien dat de drankjes helemaal niet aan minderjarigen worden verkocht vanwege de gezondheidsrisico’s.

De woordvoerster van Lidl zegt niet uit te sluiten de leeftijdsgrens in de toekomst te verhogen.