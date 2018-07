Voor het eerst vrouwelijke burgemeester van Tunesische hoofdstad

Voor het eerst in de geschiedenis van Tunesië is een vrouw verkozen tot burgemeester van de hoofdstad Tunis. Souad Abderrahim van de islamistisch-conservatieve partij Ennahda (Wedergeboorte) won dinsdag de stemming in de nieuwe gemeenteraad met 26 tegen 22 stemmen. “Dit is een overwinning voor alle vrouwen die nog veel hinder ondervinden om een hogere positie te verwerven”, zei de nieuwe burgemeester.

In het Noord-Afrikaanse land werd twee maanden geleden voor het eerst sinds de val van de langdurige heerser Ben Ali in 2011 bij gemeenteraadsverkiezingen gestemd voor afgevaardigden in de gemeentebesturen. De verkiezingen worden beschouwd als een belangrijke stap in het verdere democratiseringsproces van Tunesië.

Het land heeft na de zogeheten Arabische Lente als enige regio omvangrijke democratische hervormingen met succes doorgevoerd. Tunesië blijft echter geconfronteerd met grote economische problemen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen had de islamistisch-conservatieve Ennahda de meeste zetels in de wacht gesleept.

Foto: AFP