Lidl gaat nu ook je huis decoreren

Nadat Lidl zich met Heidi Klum al op enkele modecollecties stortte, brengt het nu onder de naam Tropical Touches ook een interieurgamma uit. Het centrale thema: de ananas.

Naast voeding, kleding en budgetvriendelijk spullen kun je nu in de Lidl ook terecht voor de inrichting van je huis. Op de webshop van de supermarktketen vind je een interieurcollectie terug die bestaat uit kussens, lampen, spiegels, een bijzettafeltje en fotokaders. Die kreeg de naam Tropical Touches mee. Toepasselijk, want op enkele van de voorwerpen prijkt een ananas en ook de voet van de lamp is er eentje.

De collectie is vanaf nu online verkrijgbaar. Prijzen variëren tussen de 3,99 euro voor een fotokader tot 29,99 euro voor het bijzettafeltje. Voor de lamp tel je 19,99 euro neer.