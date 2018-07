Brazilianen swingden nog niet op dit WK maar deze records zijn genoeg om Rode Duivels te verontrusten

In de kwartfinales van het WK voetbal in Rusland treffen de Rode Duivels vrijdagavond om 20u Brazilië, zonder twijfel het meest prestigieuze land in de geschiedenis van het WK. De Goddelijke Kanaries hebben dan ook heel wat records op hun conto staan.

1) Brazilië is de enige recordhouder met vijf wereldtitels: in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002. Duitsland en Italië werden vier keer wereldkampioen.

2) Het is het enige land dat alle 21 edities van de Wereldbeker heeft gespeeld.

3) Brazilië scoorde ook de meeste WK-doelpunten, met 228 rozen. Neymar opende de score tegen Mexico in de achtste finales op maandag, waardoor de Seleçao Duitsland (226 treffers) voorbijstak. Firmino bracht dat aantal uiteindelijk op 228.

4) De Seleçao won ook 73 WK-wedstrijden, een record.

5) Vier keer had Brazilië de topschutter van het toernooi in de rangen: Leonidas (1938), Ademir (1950), Garrincha en Vava (1962) en Ronaldo (2002).

6) Daarnaast reeg Brazilië elf opeenvolgende WK-zeges aaneen, van 2002 tot 2006.

7) De Goddelijke Kanaries scoorden ook nog eens in 18 opeenvolgende wedstrijden, tussen 1930 en 1958.

8) Mario Zagallo was de eerste die het WK won als speler (in 1958 en 1962) en daarna ook als trainer (in 1970).

9) De legendarische Pelé heeft bovendien ook verschillende individuele records op zijn naam staan: jongste doelpuntenmaker op een WK, jongste speler die een hattrick maakte, jongste speler en doelpuntenmaker in een finale (1958). Verder is hij de enige die drie keer een WK won.

Maar… nog geen sambavoetbal in Rusland

Brazilië kon op dit WK nog geen sambavoetbal brengen maar eindigde als eerste in groep E, na een gelijkspel tegen Zwitserland (1-1) en overwinningen op Costa Rica (2-0) en Servië (2-0). In de achtste finales schakelden de Brazilianen Mexico uit met 2-0 en toonden ze zich vooral een moeilijk te ontwrichten geheel dat genoeg aanvallend talent heeft rondlopen om het ook af te maken aan de overkant.

