Feest voor bewoners van Klitsbergwijk

Paal

Beringen - De bewoners van de Klitsbergwijk genoten weer van een lekker etentje en optreden tijdens het jaarlijks wijkfeest.

Bij het begin van de vakantie organiseert men een wijkfeest voor al de bewoners van de Klitsbergwijk. Zowel deze van de serviceflats als ‘de huizekes’. Het personeel van het dienstencentrum staat dan in voor de catering. Linda en Greta heette iedereen welkom terwijl men kon genieten van een glaasje bubbels of fruitsap en een lekker hapje. Na het feestmaal was het tijd voor het muzikaal optreden, dit jaar zorgde Bram Rix voor de sfeer. En met zijn eerste eigen liedje ‘Ambiance’ zat de ambiance er ook dadelijk in, de polonaise trok door de zaal. Natuurlijk mocht de eigen K3 met Linda, Greta en Jessica niet ontbreken. En omdat de Rode Duivels nog moesten spelen, waren de gebakjes ook voorzien van snoepjes in de tricolore.