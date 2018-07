Neos verkent het gevangeniswezen

Lanaken - Neos Lanaken richt ieder jaar een viertal dagexcursie in op het vlak van het culturele, het bedrijfseconomische, het sociale, enz... Deze excursie was de laatste van het lopende werkjaar.

Einde mei bezocht een grote groep Neosleden het Gevangenismuseum in Merksplas. Niet alleen het beeld van de gevangenis door de jaren heen maar ook het bezielende en kritische woord van ex-cipiers maakten een immense indruk op de aanwezigen. Een aanrader voor diegenen die het gevangeniswezen in zijn vele aspecten willen leren kennen.

’s Namiddags bezocht de groep een 'Energy Farming'-bedrijf met als hoofdactiviteit het covergisten van biomassa met tot doel groene elektriciteit en warmte te produceren. Afgezien van de indringende geur in de opslagruimten, was de info op zijn Dessels ‘top’.

Zowel op het domein van informatie over het psycho-sociaal welzijn als op het domein van de zuiver bio -technologische toepassingen was deze daguitstap rekening houdend met bovengemelde hinder, een ‘to do’.