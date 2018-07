Alison Van Uytvanck begint sterk aan Wimbledon en speelt in tweede ronde tegen titelverdedigster

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich dinsdag gekwalificeerd voor de tweede ronde van Wimbledon. Ze versloeg de Sloveense Polona Hercog (WTA 64) in twee sets. Na 1 uur en 6 minuten stond de 6-2, 6-2 eindstand op het scorebord van court 4.

Voor de 24-jarige Van Uytvanck was het haar eerste zege in vier ontmoetingen met de 27-jarige Sloveens. In de tweede ronde botst de Grimbergse op de Spaanse titelverdedigster Garbine Muguruza (WTA 3). Die schakelde dinsdag de Engelse Naomi Broady (WTA 138) uit met 6-2 en 7-5.

Het wordt het tweede duel tussen Van Uytvanck en Muguruza. Vier jaar geleden won de Spaanse op het hardcourttoernooi in het Braziliaanse Florianopolis met 6-2, 6-7 (1/7) en 6-3.

Van Uytvanck staat voor de vijfde keer op de hoofdtabel op Wimbledon. Het is pas de tweede keer dat ze erin slaagt een ronde te overleven. Dat was haar tot dusver alleen nog maar gelukt bij haar debuut in 2014.

Volgen Mertens en Flipkens haar voorbeeld?

Later op de dag proberen ook Elise Mertens en Kirsten Flipkens zich te plaatsen voor de tweede ronde. Yanina Wickmayer, de vierde Belgische vrouw op de hoofdtabel, slaagde daar maandag al in.