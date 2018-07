Europees parlement gaat alle stagiairs “redelijke vergoeding” betalen

Europarlementsleden moeten al hun stagiairs een “redelijke” vergoeding betalen. Dat heeft het Bureau van het Europees parlement maandagavond beslist, meldt de Europese jongerenorganisatie European Youth Forum. Ongeveer 8 procent van de stagiairs van het Europees parlement krijgt nu geen vergoeding, een kwart krijgt minder dan 600 euro per maand.

Het European Youth Forum reageert erg tevreden. “Dit is een belangrijke stap voorwaarts om een einde te maken aan discriminatie in de EU en andere internationale instellingen, en om te verzekeren dat jonge mensen niet behandeld worden als goedkope werkkrachten”, klinkt het.

Het Bureau van het Europees parlement - het dagelijks bestuur - heeft nu beslist om de regels over stages bij Europarlementsleden aan te passen. Het parlement zelf zal de stagiairs nu rechtstreeks aanwerven, en ze zullen een “redelijke” vergoeding krijgen voor hun werk. Hoeveel de verloning precies zal bedragen, is niet meteen duidelijk.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat een kwart van de stagiairs van parlementsleden en politieke fracties minder dan 600 euro per maand betaald wordt. Acht procent is zelfs niet betaald, stelt het European Youth Forum. “We zien de beslissing als een erg belangrijke verbetering”, klinkt het in een communiqué.

Vorige zomer besliste de Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS) al om alle stagiairs te betalen.