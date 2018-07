“Ze dreigden hem dood te schieten”: Nigeriaanse aanvoerder speelde cruciale WK-groepsmatch ondanks ontvoering vader

De Nigeriaanse aanvoerder John Obi Mikel heeft de beslissende groepswedstrijd op het WK tegen Argentinië gespeeld in de wetenschap dat zijn vader was ontvoerd. Enkele uren voor het duel in Sint-Petersburg hoorde Mikel telefonisch dat zijn vader was gekidnapt. Hij mocht niets zeggen tegen de politie en moest losgeld betalen. “Ze dreigden mijn vader dood te schieten als ik iets zou zeggen tegen de autoriteiten”, zegt de 31-jarige Nigeriaan in de Engelse krant The Guardian.

“Ik was van slag en moest beslissen of ik mentaal wel in staat was om te voetballen. Uiteindelijk besefte ik dat ik 180 miljoen Nigerianen niet in de steek kon laten. Ik moest het uit mijn hoofd zetten en eerst mijn land vertegenwoordigen. Ik kon het zelfs de bondscoach niet vertellen, alleen mijn beste vrienden wisten het. Ik speelde de wedstrijd tegen Argentinië terwijl ik wist dat mijn vader in handen was van bandieten.”

Nigeria verloor door een doelpunt in de slotfase van Marcos Rojo (1-2) en werd daardoor uitgeschakeld. De politie slaagde er maandag in de vader van Mikel te bevrijden. Hij wordt nu in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.