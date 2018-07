WIMBLEDON. Del Potro laat geen steek vallen, titelverdedigster wacht Van Uytvanck op in tweede ronde

Juan Martin del Potro (ATP 4) heeft zich dinsdag vlot geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Het vijfde reekshoofd was met 6-3, 6-4 en 6-3 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 39). Bij de vrouwen heeft titelverdedigster Garbine Muguruza (WTA 3) zich geplaatst voor de tweede ronde, waar ze Alison Van Uytvanck opwacht.

Om de zestiende finales te halen, moet de boomlange Argentijn voorbij de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 70), die Del Potro’s landgenoot Federico Delbonis (ATP 88) uitschakelde. Lopez neemt op Wimbledon voor de 66e keer op rij deel aan een grandslam en verbetert zo het record van Roger Federer. De 36-jarige Lopez begon zijn reeks in 2002 op Roland Garros en miste sindsdien geen grandslam.

Juan Martin del Potro, 29, staat voor de negende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2013 bereikte hij op het Londense gras de halve finales. Vorig jaar werd hij in de tweede ronde gewipt door de Let Ernests Gulbis.

Foto: AFP

Ook Alexander Zverev met gemak naar tweede ronde

Ook de Duitse tennisser Alexander Zverev (ATP 3) heeft probleemloos de tweede ronde gehaald. Hij won dinsdag met 7-5, 6-2, 6-0 van de Australiër James Duckworth (ATP 748). De partij was beslist na anderhalf uur. De volgende tegenstander van Zverev is de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 68) op donderdag.

Foto: AP

Titelhoudster Muguruza wacht Van Uytvanck op in tweede ronde

Bij de vrouwen heeft titelverdedigster Garbine Muguruza (WTA 3) zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De 24-jarige Spaanse ging met 6-2 en 7-5 voorbij de Engelse Naomi Broady (WTA 138). De partij op Centre Court duurde 1 uur en 28 minuten.

In de tweede ronde staat Muguruza, die het derde reekshoofd is, tegenover Alison Van Uytvanck (WTA 47).

Muguruza won vorig jaar Wimbledon door in de finale Venus Williams te kloppen (7-5, 6-0). In 2015 stond ze er ook in de eindstrijd maar bleek Serena Williams, de jongere zus van Venus, te sterk (6-4, 6-4).